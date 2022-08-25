Росія за добу втратила 3 гелікоптери – Генштаб
Четвер, 25 серпня 2022, 09:24
Росія у війні з Україною вже втратила 45 850 військових, 1 929 танків та 202 гелікоптери.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 45 850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 929 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 245 (+2) од,
- артилерійських систем – 1 037 (+1) од,
- РСЗВ – 272 (+6) од,
- засобів ППО – 148 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 202 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9) од,
- крилатих ракет – 196 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+0) од,
- спеціальної техніки – 99 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.