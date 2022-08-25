Росія за добу втратила 3 гелікоптери – Генштаб

Росія у війні з Україною вже втратила 45 850 військових, 1 929 танків та 202 гелікоптери.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 45 850 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 929 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 245 (+2) од,

артилерійських систем – 1 037 (+1) од,

РСЗВ – 272 (+6) од,

засобів ППО – 148 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 202 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9) од,

крилатих ракет – 196 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+0) од,

спеціальної техніки – 99 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.