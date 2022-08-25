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Росія за добу втратила 3 гелікоптери – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 25 серпня 2022, 09:24
Фото ілюстративне: збитий російський вертоліт. Фото з Telegram Міноборони

Росія у війні з Україною вже втратила 45 850 військових, 1 929 танків та 202 гелікоптери.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45 850 (+150) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 1 929 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 245 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1 037 (+1) од,
  • РСЗВ – 272 (+6) од,
  • засобів ППО – 148 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 202 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9) од,
  • крилатих ракет – 196 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+0) од,
  • спеціальної техніки – 99 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.  

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Теми: РосіяУкраїнавійна
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