Россия за сутки потеряла 3 вертолета – Генштаб
Четверг, 25 августа 2022, 09:24
Россия в войне с Украиной уже потеряла 45 850 военных, 1 929 танков и 202 вертолета.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 45 850 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 929 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 245 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 1 037 (+1) ед,
- РСЗО – 272 (+6) ед,
- средств ПВО – 148 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 202 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9) ед,
- крылатых ракет – 196 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 160 (+0) ед,
- специальной техники – 99 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.