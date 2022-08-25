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Россия за сутки потеряла 3 вертолета – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 25 августа 2022, 09:24
Фото иллюстративное: сбитый российский вертолет. Фото из Telegram Минобороны

Россия в войне с Украиной уже потеряла 45 850 военных, 1 929 танков и 202 вертолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 45 850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 929 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 245 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 1 037 (+1) ед,
  • РСЗО – 272 (+6) ед,
  • средств ПВО – 148 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 202 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9) ед,
  • крылатых ракет – 196 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 160 (+0) ед,
  • специальной техники – 99 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Темы: РосcияУкраинавойна
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