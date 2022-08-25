Россия за сутки потеряла 3 вертолета – Генштаб

Россия в войне с Украиной уже потеряла 45 850 военных, 1 929 танков и 202 вертолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 45 850 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 929 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 245 (+2) ед,

артиллерийских систем – 1 037 (+1) ед,

РСЗО – 272 (+6) ед,

средств ПВО – 148 (+1) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 202 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9) ед,

крылатых ракет – 196 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 160 (+0) ед,

специальной техники – 99 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.