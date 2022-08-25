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Глава МЗС Німеччини поки не бачить сенсу у переговорах з РФ про припинення війни

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 09:52

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що починати з Росією перемовини про припинення війни в Україні зараз немає сенсу.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю ZDF.

Анналена Бербок наголосила, що перед 24 лютого робилося усе можливе для того, щоб дипломатичними засобами не допустити початку війни, але Путін все одно зруйнував ці зусилля і вже пів року руйнує Україну. 

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Вона зауважила, що у Кремлі не готові навіть до широких перемовин про гуманітарні коридори, тож загалом у західних партнерів не залишається вибору, крім того, що продовжувати підтримувати Україну, у тому числі поставками зброї. 

На запитання про те, чи може Україна виграти війну, Бербок відповіла, що цього "ніхто не знає", але союзники "усе зроблять для цього", тому що Україна воює і за свою незалежність, і за спільні західні цінності та європейський мирний порядок. 

Вона додала, що з осені потрібні швидші й більші поставки зброї, і варто налаштовуватись на те, що війна триватиме і в наступному році. 

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За її словами, великою проблемою з німецькою допомогою зброєю є те, що Німеччина наразі має недостатнє оснащення і для власної армії і "ситуація така, що у нас абсолютний дефіцит на власних складах" .

Як повідомлялося, федеральний канцлер Олаф Шольц у привітанні українцям до Дня Незалежності зазначив, що Німеччина буде і далі допомагати Україні зброєю та навчаннями, на додачу до санкцій проти РФ, гуманітарної допомоги та підтримки з відбудовою.

Теми: переговоривійнаНімеччинаУкраїна
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