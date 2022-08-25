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Глава МИД Германии пока не видит смысла в переговорах с РФ о прекращении войны

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 09:52

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что начинать с Россией переговоры о прекращении войны в Украине сейчас нет смысла.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью ZDF.

Анналена Бербок подчеркнула, что до 24 февраля делалось все возможное для того, чтобы дипломатическими средствами не допустить начала войны, но Путин все равно разрушил эти усилия и уже пол года разрушает Украину.

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Она отметила, что в Кремле не готовы даже к широким переговорам о гуманитарных коридорах, поэтому у западных партнеров не остается выбора, кроме того, что продолжать поддерживать Украину, в том числе поставками оружия.

На вопрос о том, может ли Украина выиграть войну, Бербок ответила, что этого "никто не знает", но союзники "все сделают для этого", потому что Украина воюет и за свою независимость, и за общие западные ценности, и за европейский мирный порядок.

Она добавила, что с осени нужны более быстрые и большие поставки оружия, и следует настраиваться на то, что война будет продолжаться и в следующем году.

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По её словам, большой проблемой с немецкой помощью оружием является то, что Германия имеет недостаточное оснащение даже для собственной армии и "ситуация такова, что у нас абсолютный дефицит на собственных складах".

Как сообщалось, федеральный канцлер Олаф Шольц в поздравлении украинцам ко Дню Независимости отметил, что Германия будет и дальше помогать Украине оружием и подготовкой военных, в дополнение к санкциям против РФ, гуманитарной помощи и поддержке с восстановлением.

Темы: переговорывойнаГерманияУкраина
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