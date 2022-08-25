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Переломний момент у війні уже розпочався – Буданов 

Альона Мазуренко Четвер, 25 серпня 2022, 11:25
Переломний момент у війні уже розпочався – Буданов 
КИРИЛО БУДАНОВ . ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні з росіянами уже розпочався.

Джерело: ГУР МОУ

Пряма мова: "Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався".

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Деталі: За словами керівника воєнної розвідки України, росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, системи ППО не такі вже й хороші – і армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію.

Теми: розвідкавійнаРосія
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