Переломный момент в войне уже начался – Буданов

Начальник главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне с россиянами уже начался.

Источник: ГУР МОУ

Прямая речь: "Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части света, а у них. Поэтому переломный момент уже начался".

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Детали: По словам руководителя военной разведки Украины, россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши – и армия РФ на самом деле не способна защитить временно оккупированную украинскую территорию.