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Усі 200 тисяч тонн зерна з Луганщини вивезли в Росію – Гайдай

Ірина БалачукЧетвер, 25 серпня 2022, 11:49
Усі 200 тисяч тонн зерна з Луганщини вивезли в Росію – Гайдай
Фото pixabay.com

Російські загарбники вивезли в Росію усі 200 тисяч тонн зерна, які зібрали на полях у Луганській області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай з посиланням заступника директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської ОВА Любов Безкоровайну в Telegram

Пряма мова Гайдая: "Усі 200 тисяч тонн зерна, зібрані на полях "Агротона", вивезені з Луганщини на Росію.

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За інформацією аграріїв, які вимушені були залишитися на окупованій території, ситуація в сільському господарстві регіону наближається до катастрофічної".

Деталі: За словами Безкоровайної, цього року Луганщина очікувала на найбільший за всі роки врожай, сподівалася навіть перевершити рекордний 2021 рік. Моніторинг ПрАТ "Агротон" показав, що на деяких полях врожайність складала до 60 ц/га.

Вона зазначила, що аграрії зробили дуже велику роботу для підвищення врожайності, але збирають зараз українське зерно окупанти.  

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Безкоровайна додала, що багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали в безпечні регіони України та провели перереєстрацію бізнесу. Але є й ті, що пішли на співпрацю з Росією і здавали своїх партнерів.

Зокрема, ТОВ "Нібулон" та ПрАТ "Агротон", які були соціальною опорою регіону, захопив підприємець із Краснодара, маючи уставний фонд 2 000 рублів.

За словами Безкоровайної, у "Агротоні" на почату року залишалося 20 тисяч тонн врожаю минулого року. Зараз на полях агрофірми на території Луганщини зібрано ще 200 тисяч тонн, однак все це вивезено на Росію.

Так само окупанти вкрали усю продукцію "Нібулона".

За словами Гайдая, зараз аграрії Луганщини співпрацюють із міжнародними організаціями, які можуть відстежити повний маршрут перевезення вкраденого зерна. Цю інформацію передадуть до міжнародних судів.

Голова ОВА також повідомив, що наразі на деяких полях ще залишається озимина, бо люди відмовляються працювати без грошей.

Також на деяких територіях майже нічим обробляти землю і збирати врожай, бо всю нову техніку росіяни вивезли. Зокрема, у "Агротона" забрали 40 одиниць автомобільного транспорту. Гайдай зазначив, що техніку відстежили за допомогою GPS.  

Теми: Луганська областьвійназерно
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