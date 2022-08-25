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Все 200 тысяч тонн зерна из Луганщины вывезли в Россию – Гайдай

Ирина БалачукЧетверг, 25 августа 2022, 11:49
Фото pixabay.com

Российские захватчики вывезли в Россию все 200 тысяч тонн зерна, собранных на полях в Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай со ссылкой заместителя директора Департамента агропромышленного развития Луганской ОВА Любовь Бескоровайную в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Все 200 тысяч тонн зерна, собранные на полях "Агротона", вывезены из Луганщины на Россию.

По информации аграриев, вынужденных остаться на оккупированной территории, ситуация в сельском хозяйстве региона приближается к катастрофической".

Детали: По словам Бескоровайной, в этом году Луганская область ожидала наибольший за все годы урожай, надеялась даже превзойти рекордный 2021 год. Мониторинг ЧАО "Агротон" показал, что на некоторых полях урожайность составляла до 60 ц/га.

Она отметила, что аграрии проделали очень большую работу для повышения урожайности, но собирают сейчас украинское зерно оккупанты.

Бескоровайная добавила, что многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины и провели перерегистрацию бизнеса. Но есть и те, кто пошел на сотрудничество с Россией и сдал своих партнеров.

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В частности, ООО "Нибулон" и ЧАО "Агротон", которые были социальной опорой региона, захватил предприниматель из Краснодара, имея уставный фонд в 2 000 рублей.

По словам Бескоровайной, в "Агротоне" в начале года оставалось 20 тысяч тонн урожая прошлого года. Сейчас на полях агрофирмы на территории Луганской области собрали еще 200 тысяч тонн, однако все это вывезено в Россию.

Так же оккупанты украли всю продукцию "Нибулона".

По словам Гайдая, аграрии Луганской области сотрудничают с международными организациями, которые могут отследить полный маршрут перевозки украденного зерна. Эту информацию передадут в международные суды.

Глава ОВА также сообщил, что на некоторых полях еще остается озимое зерно, потому что люди отказываются работать без денег.

Также на некоторых территориях почти нечем обрабатывать землю и убирать урожай, потому что всю новую технику россияне вывезли. В частности, у "Агротона" забрали 40 единиц автомобильного транспорта. Гайдай отметил, что технику отследили с помощью GPS.

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Темы: Луганская областьвойназерно
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