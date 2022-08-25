Переговори і перемир'я з РФ невигідні ні Україні, ні Європі – ОП

Переговорний процес із Росією щодо припинення війни зараз є невигідним як для України, так і для Європи, оскільки будь-яке тимчасове перемир’я означатиме продовження агресії з боку Російської Федерації в майбутньому.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькому виданню Bild, про що повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Переговорний процес сьогодні зафіксує тимчасове перемир’я у війні, яка не буде завершена. Відповідно, Російська Федерація вважатиме це перемогою й далі претендуватиме на просування своєї експансіоністської політики. Тому перемир’я зараз означатиме лише наступний етап війни через певний час".

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Деталі: Подоляк також зауважив, що у разі такого неповного завершення війни в Україну не ризикнуть повертатися багато наших громадян, не прийдуть інвестиції.

Пряма мова: "Це буде "сіра зона", яка наростає і яка постійно тиснутиме на Європу. Європа буде змушена постійно інвестувати сюди великі кошти, щоб якось підтримувати цю територію в життєздатному стані. Це невигідно Європі у середньостроковій і довгостроковій перспективі".

Більше деталей: На переконання радника Єрмака, Німеччині та іншим країнам ЄС переговорний процес сьогодні невигідний, оскільки це спровокує Росію на більш зухвалу поведінку в економічному, політичному, дипломатичному плані.

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Подоляк вважає, що починати розмови щодо переговорів з державою-агресором можна буде лише тоді, коли відбудеться крах останньої надії РФ дотиснути Україну військовим шляхом.

Він зазначив також, що в Україні через війну суттєво знижується якість життя, і у Європі також спостерігатиметься певне погіршення. "Але це плата за таку інтенсивну війну, якої не було з часів Другої світової. І цю війну потрібно правильно закінчити, якщо ви не хочете платити весь час", – наголосив Подоляк.