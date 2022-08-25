Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Переговоры и перемирие с РФ невыгодны ни Украине, ни Европе – ОП

Евгений КизиловЧетверг, 25 августа 2022, 12:16
Переговоры и перемирие с РФ невыгодны ни Украине, ни Европе – ОП
михаил подоляк, Getty Images

Переговорный процесс с Россией по прекращению войны сейчас невыгоден как для Украины, так и для Европы, поскольку любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны Российской Федерации в будущем.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Bild, о чем сообщает сайт президента

Прямая речь: "Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие сейчас будет означать только следующий этап войны через некоторое время".

Реклама:

Детали: Подоляк также отметил, что в случае такого неполного завершения войны в Украину не рискнут возвращаться многие наши граждане, не придут инвестиции.

Прямая речь: "Это будет "нарастающая серая зона", которая постоянно будет давить на Европу. Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Больше деталей: По убеждению советника Ермака, Германии и другим странам ЕС переговорный процесс сегодня невыгоден, поскольку это спровоцирует Россию на более дерзкое поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.

ВИДЕО ДНЯ

Подоляк считает, что начинать разговоры о переговорах с государством-агрессором можно будет только тогда, когда произойдет крушение последней надежды РФ дожать Украину военным путем.

Он отметил также, что в Украине из-за войны существенно снижается качество жизни, и в Европе также будет наблюдаться определенное ухудшение. "Но это плата за столь интенсивную войну, которой не было со времен Второй мировой. И эту войну нужно правильно закончить, если вы не хотите платить все время", – подчеркнул Подоляк.

Темы: войнаОфис президентаРосcияпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
война
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Последние новости
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
Все новости...
Реклама: