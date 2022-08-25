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Переговоры и перемирие с РФ невыгодны ни Украине, ни Европе – ОП

Евгений КизиловЧетверг, 25 августа 2022, 12:16
михаил подоляк, Getty Images

Переговорный процесс с Россией по прекращению войны сейчас невыгоден как для Украины, так и для Европы, поскольку любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны Российской Федерации в будущем.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Bild, о чем сообщает сайт президента

Прямая речь: "Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, Российская Федерация сочтет это победой и дальше будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие сейчас будет означать только следующий этап войны через некоторое время".

Детали: Подоляк также отметил, что в случае такого неполного завершения войны в Украину не рискнут возвращаться многие наши граждане, не придут инвестиции.

Прямая речь: "Это будет "нарастающая серая зона", которая постоянно будет давить на Европу. Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Больше деталей: По убеждению советника Ермака, Германии и другим странам ЕС переговорный процесс сегодня невыгоден, поскольку это спровоцирует Россию на более дерзкое поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.

Подоляк считает, что начинать разговоры о переговорах с государством-агрессором можно будет только тогда, когда произойдет крушение последней надежды РФ дожать Украину военным путем.

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Он отметил также, что в Украине из-за войны существенно снижается качество жизни, и в Европе также будет наблюдаться определенное ухудшение. "Но это плата за столь интенсивную войну, которой не было со времен Второй мировой. И эту войну нужно правильно закончить, если вы не хотите платить все время", – подчеркнул Подоляк.

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Темы: войнаОфис президентаРосcияпереговоры
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