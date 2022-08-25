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Киянка організувала агентів, які інформували РФ про оборону Києва

Четвер, 25 серпня 2022, 12:31

Контррозвідники СБУ викрили агентурну мережу спецслужб РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю і передавала російським військовим дані про дислокацію і чисельність українських сил оборони напередодні 24 лютого.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Після викриття першого агента мережі у березні СБУ провела спецоперацію, в результаті якої встановила всіх учасників цієї групи. Ними виявились мешканці столиці віком 35-45 років.

З’ясовано, що "головним менеджером" агентурної мережі була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час її поїздок до Росії.

Жінка сформувала агентурну мережу та чекала подальших вказівок.

Дослівно: "За декілька місяців до вторгнення агентура активізувалась на інформаційному полі. Вони почали розганяти у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації.

Зокрема, створювали пабліки, акаунти, канали та спільноти, які широко тиражували антиукраїнські фейки, глорифікували "рускій мір" і закликали до захоплення державної влади в Україні".

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Деталі: Напередодні 24 лютого жінка отримала вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:

  • дислокацію/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ;
  • стан захищеності військових об’єктів;
  • цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.

Агентура оперативно розпочала збір даних по районах. 

Детальні звіти, фото та геолокацію об’єктів зрадники пересилали через месенджери на телефонні номери російських мобільних операторів. 

Як діяли агенти, зібрані Росією перед вторгненням
Як діяли агенти, зібрані Росією перед вторгненням
СБУ

СБУ зібрала беззаперечні докази їхньої злочинної співпраці з ворогом.

Організаторці повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 2. ст. 111 (державна зрада); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Одному з членів групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України).

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно ще одного агента за ч. 2. ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Заходи з викриття та документування проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва.

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Теми: СБУвійнадержзрадаКиїв
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