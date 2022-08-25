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Киевлянка организовала агентов, которые информировали РФ об обороне Киева

Четверг, 25 августа 2022, 12:31

Контрразведчики СБУ разоблачили агентурную сеть спецслужб РФ, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью и передавала российским военным данные о дислокации и численности украинских сил обороны накануне 24 февраля.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: После разоблачения первого агента сети в марте СБУ провела спецоперацию, в результате которой установила всех участников этой группы. Ими оказались жители столицы в возрасте 35-45 лет.

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Установлено, что главным менеджером агентурной сети была киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время ее поездок в Россию.

Женщина сформировала агентурную сеть и ждала дальнейших указаний.

Дословно: "За несколько месяцев до вторжения агентура активизировалась на информационном поле. Они начали разгонять в соцсетях пророссийские видеоматериалы и публикации.

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В частности, создавали паблики, аккаунты, каналы и сообщества, которые широко тиражировали антиукраинские фейки, глорифицировали "русский мир" и призывали к захвату государственной власти в Украине".

Детали: Накануне 24 февраля женщина получила указание собрать разведданные об объектах и обороне Киева, а именно:

  • дислокации/перемещении военнослужащих и техники ВСУ;
  • состоянии защищенности военных объектов;
  • гражданских инфраструктурных объектах энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения и т.д.

Агентура оперативно приступила к сбору данных по районам.

Подробные отчеты, фото и геолокацию объектов предатели пересылали по мессенджерам на телефонные номера российских мобильных операторов.

 

СБУ собрала неопровержимые доказательства их преступного сотрудничества с врагом.

Организаторше сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 2. ст. 111 (государственная измена); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Один из членов группы уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины).

В суд направлен обвинительный акт в отношении еще одного агента по ч. 2. ст. 111 (государственная измена) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мероприятия по разоблачению и документированию проводили сотрудники СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева.

Темы: СБУвойнагосизменаКиев
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