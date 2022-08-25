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В окупованому Маріуполі люди не хочуть брати участь в так званому "референдумі" – ГУР

Мазуренко Альона Четвер, 25 серпня 2022, 13:06

За оцінками окупантів, близько 5-7% маріупольців готові прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати" в так званому "референдумі".

Джерело: головне управління розвідки 

Дослівно: "В тимчасово окупованому Маріуполі нечисленні групи місцевих колаборантів (переважно складаються з 2-3 жінок) продовжують здійснювати перепис населення в усіх районах окупованого Маріуполя. Мета такого "перепису" - встановити реальну кількість людей, які залишились у місті.

Вказані групи відвідують всі квартири та приватні помешкання. Під час перепису вимагають надати особисті документи з реєстрацією (пропискою). Також з’ясовують місце перебування найближчих родичів. Офіційно повідомляють, що встановлюють місцеперебування людей, щоб забезпечити їх світлом та газом.

В неофіційних розмовах визнають, що більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або прямо не відповідає на запитання чи братиме участь у зазначеному заході.

За їхніми оцінками лише близько 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати". У переважній більшості, в місті залишилося громадяни віком 45-70 років".

Деталі: За визнанням самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до РФ, так і до представників окупаційних адміністрацій.

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Перепис населення та потенційних "виборців" досі триває, але рішення щодо самого "референдуму" і дати його проведення в Кремлі остаточно не визначили.

Навряд чи він справді відбудеться, як було анонсовано, 11 вересня.

Наразі окупаційна влада Маріуполя намагається не піднімати тему "референдуму" та концентрується на піар-акціях з пропагування результатів роботи із "забезпечення населення соціальною допомогою, продуктами харчування та підготовкою до зимового періоду".

Окрім цього з 1 вересня окупанти припинять видавати вцілілим мешканцям Маріуполя так звану "гуманітарну допомогу" - дешеві набори продуктів (крупа, консерви), які давали змогу людям хоч якось побороти голод та злидні.

Одною з причин зменшення "допомоги" вказують низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства.

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Теми: розвідкаМаріупольокупаціяреферендум
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