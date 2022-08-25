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В оккупированном Мариуполе люди не хотят участвовать в так называемом "референдуме" – ГУР

Мазуренко Алена Четверг, 25 августа 2022, 13:06

По оценкам оккупатов, около 5-7% мариупольцев готовы прийти на "избирательные участки" и "проголосовать" в так называемом "референдуме".

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Во временно оккупированном Мариуполе немногочисленные группы местных коллаборантов (преимущественно состоят из 2-3 женщин) продолжают осуществлять перепись населения во всех районах оккупированного Мариуполя. Цель такой "переписи" - установить реальное количество людей, оставшихся в городе.

Указанные группы посещают все квартиры и частные дома. При переписи требуют предоставить личные документы с регистрацией (пропиской). Также выясняют местонахождение ближайших родственников. Официально сообщают, что устанавливают местонахождение людей, чтобы обеспечить их светом и газом.

В неофициальных разговорах признают, что большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечает на вопрос, будет ли участвовать в указанном мероприятии.

По их оценкам, только около 5-7% опрошенных четко выразили готовность прийти на "избирательные участки" и "проголосовать". В подавляющем большинстве в городе осталось граждане в возрасте 45-70 лет".

Детали: По признанию самих коллаборантов, они озлобленно относятся как к РФ, так и к представителям оккупационных администраций.

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Перепись населения и потенциальных "избирателей" продолжается, но решение относительно самого "референдума" и даты его проведения в Кремле окончательно не определили.

Вряд ли он действительно состоится, как было анонсировано, 11 сентября.

В настоящее время оккупационные власти Мариуполя пытаются не поднимать тему "референдума" и концентрируются на пиар-акциях по пропаганде результатов работы по "обеспечению населения социальной помощью, продуктами питания и подготовке к зимнему периоду".

Кроме этого с 1 сентября оккупанты прекратят выдавать уцелевшим жителям Мариуполя так называемую "гуманитарную помощь" - дешевые наборы продуктов (крупа, консервы), которые давали людям хоть как-то побороть голод и нищету.

Одной из причин уменьшения "помощи" указывают низкий спрос среди мариупольцев на получение российского гражданства.

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Темы: разведкаМариупольоккупацияреферендум
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