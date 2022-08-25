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Єдиної дати "референдуму" окупанти вже не назвуть – мер Мелітополя

"Українська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 13:49
Єдиної дати референдуму окупанти вже не назвуть – мер Мелітополя
Мелітополь, фото з РИА Новости

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що єдиної дати проведення псевдореферендуму не буде, окупанти влаштують "опитування по квартирах".

Джерело: Федоров на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 25 серпня 

Пряма мова: "Ми повістю володіємо всією інформацією (щодо псевдореферендуму - ред.), адже велика кількість наших помічників знаходиться зараз в тих органах окупантів.

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Єдиної дати проведення "референдуму" вже не буде, тому що вони не можуть зібрати навіть масовку. Станом на сьогодні "робоча концепція" – проведення псевдореферендуму за 5 днів. Буде проходити опитування по квартирах. Вже є в наявності опитувальні листи, які вони хочуть запровадити для цієї процедури". 

Деталі: Федоров повідомив, що окупанти вже починають "ходити по квартирах" та перевіряти, скільки людей виступають за проведення псевдореферендуму. За його словами, їх підтримали лише 10% респондентів.

Мер додав, що наразі немає факту проведення псевдореферендуму найближчі два тижні.

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Теми: референдумМелітопольЗапорізька область
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