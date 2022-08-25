Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Единой даты "референдума" оккупанты уже не назовут – мэр Мелитополя

"Украинская правда"Четверг, 25 августа 2022, 13:49
Мелитополь, фото с РИА Новости

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что единой даты проведения псевдореферендума не будет, оккупанты устроят "опрос по квартирам".

Источник: Федоров на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 25 августа

Прямая речь: "Мы повестью владеем всей информацией (по псевдореферендуму), ведь большое количество наших помощников находится сейчас в тех органах оккупантов.

Единой даты проведения референдума уже не будет, потому что они не могут собрать даже массовку. На сегодня "рабочая концепция" – проведение псевдореферендума за 5 дней. Будет проходить опрос по квартирам. Уже есть опросные письма, которые они хотят ввести для этой процедуры".

Детали: Федоров сообщил, что оккупанты уже начинают "ходить по квартирам" и проверять, сколько людей выступают за проведение псеврореферендума. По его словам, их поддержали всего 10% респондентов.

Мэр добавил, что пока нет факта проведения псевдореферендума в ближайшие две недели.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: референдумМелитопольЗапорожская область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США объявят долгосрочную миссию поддержки Украины и назначат генерала – WSJ

Зеленский: Каждая минута военных РФ на ЗАЭС – это риск радиационной катастрофы

дополнено"Сердце разрывается": МИД вызвал апостольского нунция из-за слов Папы о Дугиной

ЗАЭС возобновила соединение с сетью, но все энергоблоки отключены – МАГАТЭ

Через Тернопольщину идет 5 тысяч верующих УПЦ МП, игнорируя запрет – полиция

фотоПутин подписал указ об увеличении армии до 2 миллионов

Все новости...
референдум
В оккупированном Мариуполе люди не хотят участвовать в так называемом "референдуме" – ГУР
Россия может объявить "референдумы" на оккупированных землях уже на этой неделе - Белый дом
Россияне в Мелитополе готовят "референдум на дому", чтобы скрыть низкую явку – Сопротивление
Последние новости
02:14
фотоУ берегов Турции российский нефтяной танкер наехал на катер
01:30
ОК "Юг": ВСУ уничтожили узел связи россиян в Херсонской области
00:39
Россияне выпустили более 100 разных боеприпасов по Сумщине
23:54
На этой неделе ВСУ уничтожили уже 7 складов боеприпасов – Гуменюк
23:27
Большинство бойцов готовы к тому, что потеряли конечность: врач-травматолог о пациентах военного госпиталя
23:13
фотоСпутник зафиксировал пожары возле ЗАЭС
22:52
США объявят долгосрочную миссию поддержки Украины и назначат генерала – WSJ
22:36
Зеленский: Каждая минута военных РФ на ЗАЭС – это риск радиационной катастрофы
22:30
В ООН призвали Путина "прекратить вооруженное нападение" на Украину
22:25
Россия больше не будет игроком на энергорынке Европы – Зеленский
Все новости...