Единой даты "референдума" оккупанты уже не назовут – мэр Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что единой даты проведения псевдореферендума не будет, оккупанты устроят "опрос по квартирам".

Источник: Федоров на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 25 августа

Прямая речь: "Мы повестью владеем всей информацией (по псевдореферендуму), ведь большое количество наших помощников находится сейчас в тех органах оккупантов.

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Единой даты проведения референдума уже не будет, потому что они не могут собрать даже массовку. На сегодня "рабочая концепция" – проведение псевдореферендума за 5 дней. Будет проходить опрос по квартирам. Уже есть опросные письма, которые они хотят ввести для этой процедуры".

Детали: Федоров сообщил, что оккупанты уже начинают "ходить по квартирам" и проверять, сколько людей выступают за проведение псеврореферендума. По его словам, их поддержали всего 10% респондентов.

Мэр добавил, что пока нет факта проведения псевдореферендума в ближайшие две недели.