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Суд дав 12 років в'язниці шпигуну з Кабміна

Євген КізіловЧетвер, 25 серпня 2022, 14:01
Суд дав 12 років в'язниці шпигуну з Кабміна
getty images

Шевченківський суд Києва засудив до 12 років в'язниці завідувача відділу секретаріату Кабміну, який виявився російським шпигуном.

Джерело: Служба безпеки України на своєму сайті

Деталі: Повідомляється що фігуранта визнано винним у державній зраді. Окрім тюремного строку, йому призначили конфіскацію всього майна.

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Що передувало: На початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати.

Шпигуни, зокрема, повідомляли ворогу про стан обороноздатності України, облаштування її державного кордону та персональні дані українських правоохоронців.

Російські куратори платили їм від 2 до 15 тисяч доларів за завдання.

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Теми: шпигунствоКабінет міністрівРосіясуд
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