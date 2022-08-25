Суд дал 12 лет тюрьмы шпиону из Кабмина
Четверг, 25 августа 2022, 14:01
Шевченковский суд Киева приговорил к 12 годам тюрьмы заведующего отделом секретариата Кабмина, который оказался российским шпионом.
Источник: Служба безопасности Украины на своем сайте
Детали: Сообщается, что фигурант признан виновным в государственной измене. Кроме тюремного срока, ему назначили конфискацию всего имущества.
Что предшествовало: В начале года СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты.
Шпионы, в частности, сообщали врагу о состоянии обороноспособности Украины, обустройстве ее государственной границы и персональные данные украинских правоохранителей.
Российские кураторы платили им от 2 до 15 тысяч долларов за задание.