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Суд дал 12 лет тюрьмы шпиону из Кабмина

Евгений КизиловЧетверг, 25 августа 2022, 14:01
Суд дал 12 лет тюрьмы шпиону из Кабмина
getty images

Шевченковский суд Киева приговорил к 12 годам тюрьмы заведующего отделом секретариата Кабмина, который оказался российским шпионом.

Источник: Служба безопасности Украины на своем сайте

Детали: Сообщается, что фигурант признан виновным в государственной измене. Кроме тюремного срока, ему назначили конфискацию всего имущества.

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Что предшествовало: В начале года СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты.

Шпионы, в частности, сообщали врагу о состоянии обороноспособности Украины, обустройстве ее государственной границы и персональные данные украинских правоохранителей.

Российские кураторы платили им от 2 до 15 тысяч долларов за задание.

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Темы: шпионажКабинет министровРосcиясуд
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