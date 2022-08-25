Росіяни обстріляли Харківщину, є загиблий

Російські окупанти 25 серпня обстріляли село Леб'яже в Чугуївському районі Харківської області - загинула людина.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Дослівно: "Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Сьогодні (25 серпня - ред.) вони обстріляли с.Леб'яже в Чугуївському районі.

Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина отримала поранення та була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як стабільний. Поранення легке".