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Росіяни обстріляли Харківщину, є загиблий

Альона Мазуренко Четвер, 25 серпня 2022, 14:27
Росіяни обстріляли Харківщину, є загиблий
ілюстративне ФОТО: ТГ СИНЄГУБОВА

Російські окупанти 25 серпня обстріляли село Леб'яже в Чугуївському районі Харківської області - загинула людина.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Дослівно: "Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Сьогодні (25 серпня - ред.) вони обстріляли с.Леб'яже в Чугуївському районі.

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Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина отримала поранення та була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як стабільний. Поранення легке".

Теми: Харківська областьобстрілРосіяокупація
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