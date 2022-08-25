Россияне обстреляли Харьковщину, есть погибший
Четверг, 25 августа 2022, 14:27
Российские оккупанты 25 августа обстреляли село Лебяже в Чугуевском районе Харьковской области - погиб человек.
Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Дословно: "Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Сегодня (25 августа - ред.) они обстреляли с.Лебяже в Чугуевском районе.
Вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погиб 62-летний мужчина. Его 41-летняя жена получила ранения и была госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как стабильное. Ранение легкое".
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