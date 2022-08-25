У Києві перебуває з візитом глава МЗС Італії, вже відвідав Ірпінь

До Києва прибув з несподіваним візитом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Про це повідомляє агентство ANSA, пише "Європейська правда".

Плануються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та українським колегою Дмитром Кулебою.

Реклама:

ANSA

Луїджі Ді Майо вже відвідав звільнений після окупації Ірпінь.

Фото: Луїджі Ді Майо в Ірпені, La Repubblica

"Тут понищене місто, місцями зрівняне з землею, а тим часом в Італії все ще є ті, хто заперечує факти, що сталося внаслідок дій російських військ, внаслідок дій Путіна", - зазначив він.

Глава МЗС Італії наголосив, що вважає за необхідне надавати Україні всю можливу підтримку.

ВІДЕО ДНЯ

На запитання про те, чого чекати Україні після майбутніх італійських виборів, Ді Майо висловив сподівання, що вони не змінять позицію Рима.

"Українці захищають не лише себе, а й свободу всієї Європи. Ми повинні вибрати, яку сторону зайняти, і уряд Італії вирішив стати на бік України… Хочеться сподіватися, що нічого не зміниться і що ми продовжимо підтримувати цю країну всіма можливими способами, тому що це зараз - фронтир Європи", - зазначив він.

Нагадаємо, у червні Луїджі Ді Майо заявив, що залишає свою партію "Рух 5 зірок" за небажання підтримувати Україну.

Згодом у липні він висловлював побоювання, що відставка уряду Маріо Драгі поставить під загрозу поставки зброї Україні.