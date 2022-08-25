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У Києві перебуває з візитом глава МЗС Італії, вже відвідав Ірпінь

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 14:45

До Києва прибув з несподіваним візитом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Про це повідомляє агентство ANSA, пише "Європейська правда"

Плануються його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та українським колегою Дмитром Кулебою. 

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ANSA

Луїджі Ді Майо вже відвідав звільнений після окупації Ірпінь.

Фото: Луїджі Ді Майо в Ірпені, La Repubblica
Фото: Луїджі Ді Майо в Ірпені, La Repubblica

"Тут понищене місто, місцями зрівняне з землею, а тим часом в Італії все ще є ті, хто заперечує факти, що сталося внаслідок дій російських військ, внаслідок дій Путіна", - зазначив він.

Глава МЗС Італії наголосив, що вважає за необхідне надавати Україні всю можливу підтримку.

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На запитання про те, чого чекати Україні після майбутніх італійських виборів, Ді Майо висловив сподівання, що вони не змінять позицію Рима. 

"Українці захищають не лише себе, а й свободу всієї Європи. Ми повинні вибрати, яку сторону зайняти, і уряд Італії вирішив стати на бік України… Хочеться сподіватися, що нічого не зміниться і що ми продовжимо підтримувати цю країну всіма можливими способами, тому що це зараз - фронтир Європи", - зазначив він. 

Нагадаємо, у червні  Луїджі Ді Майо заявив, що залишає свою партію "Рух 5 зірок" за небажання підтримувати Україну. 

Згодом у липні він висловлював побоювання, що відставка уряду Маріо Драгі поставить під загрозу поставки зброї Україні. 

Теми: ІталіяКиївМЗСІрпінь
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