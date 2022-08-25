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В Киеве находится с визитом глава МИД Италии, уже посетил Ирпень

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 14:45

В Киев прибыл с неожиданным визитом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Об этом сообщает агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Планируется его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

 
Фото ANSA

Луиджи Ди Майо уже посетил освобожденный после оккупации Ирпень.

Фото: Луїджі Ді Майо в Ірпені, La Repubblica
Фото: Луиджи Ди Майо в Ирпене, La Repubblica

"Здесь уничтожен город, местами его сровняли с землей, а между тем в Италии все еще есть те, кто отрицает факты, произошедшие в результате действий российских войск, в результате действий Путина", - отметил он.

Глава МИД Италии подчеркнул, что считает необходимым оказывать Украине всю возможную поддержку.

На вопрос о том, чего ждать Украине после предстоящих итальянских выборов, Ди Майо выразил надежду, что они не изменят позиции Рима.

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"Украинцы защищают не только себя, но и свободу всей Европы. Мы должны были выбрать, какую сторону занять, и правительство Италии решило встать на сторону Украины… Хочется надеяться, что ничего не изменится и что мы продолжим поддерживать эту страну всеми возможными способами, потому что это сейчас – фронтир Европы", - отметил он.

Напомним, в июне Луиджи Ди Майо заявил, что покидает свою партию "Движение 5 звезд" из-за ее нежелания поддерживать Украину.

Впоследствии в июле он высказывал опасения, что отставка правительства Марио Драги поставит под угрозу поставки оружия Украине.

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Темы: ИталияКиевМИДИрпень
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