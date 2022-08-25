Путін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким штатну чисельність Збройних сил Росії буде збільшено на 137 тисяч - до 2,04 мільйона осіб.

Джерело: "РИА Новости"

Дослівно: "Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців".

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Деталі: Указ набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Згідно з попереднім указом, від 17 листопада 2017 року, російські війська налічували 1 902 758 солдатів та офіцерів, у тому числі 1 013 628 військовослужбовців.