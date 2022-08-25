Путин подписал указ об увеличении армии до 2 миллионов

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил России будет увеличена на 137 тысяч - до 2,04 миллиона человек.

Источник: "РИА Новости"

Дословно: "Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих".

Детали: Указ вступает в силу 1 января 2023 года.

Согласно предыдущему указу, от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.