Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі пожежа, але окупанти нічого не роблять, щоб загасити полум'я – радник мера

Мазуренко Альона Четвер, 25 серпня 2022, 15:48
скриншот

Радник міського голови Маріуполя опублікуав відео пожежі у місті і запевняє, що окупаційна влада нічого не робить, щоб загасити полум’я.

Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Прямо зараз пожежа у Лівобережному районі продовжує розповсюджуватися. Вона охопила будинки маріупольців.

Бездіяльність колаборантів привела до того, що пожежа набула великих масштабів. МНС так званої "ДНР" не робить нічого, щоб загасити полум’я! Повна байдужість до мирних жителів. А тим часом площа пожежі збільшується.

Вцілілі квартири перетворюються на руїни і вже не через обстріл російських окупантів, а недбалість "руського миру".

Деталі: У міськраді повідомляють, що місто у диму через бездіяльність колаборантів.

Вогонь розповсюджується через те, що своєчасно не погасили пожежу на заводі "Сателіт" та у мікрорайоні "Східний".

ВІДЕО ДНЯ

Попіл летить по всій окрузі. Крім того, ускладнює ситуацію сильний штормовий вітер, який заносить попіл у будинки без вікон, створюючи нові місця займання вогнем.

Нагадаємо: Маріуполь заблокований російськими військами з 1 березня.

Читайте також: "Мамо, а чому війна?" Як родина Маші з трьома дітьми вижила і виїхала з Маріуполя

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Маріупольпожежаокупаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ

Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи

доповнено"Серце розривається": МЗС викликало апостольського нунція через слова Папи про Дугіну

ЗАЕС відновила зʼєднання з мережею, але всі енергоблоки відключені – МАГАТЕ

Через Тернопільщину йде 5 тисяч вірян УПЦ МП, ігноруючи заборону – поліція

фотоПутін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів

Усі новини...
Маріуполь
Влада Петербурга обіцяє встановити в Маріуполі пам’ятник Невському з підсвіткою
В окупованому Маріуполі люди не хочуть брати участь в так званому "референдумі" – ГУР
США: Судилище над українськими військовими в Маріуполі стане знущанням з правосуддя
Останні новини
03:43
Окупанти заявляють про лісову пожежу біля ЗАЕС
02:50
Шольц: Німеччина не постачатиме зброї, з якої можна обстріляти РФ
02:14
фотоБіля берегів Туреччини російський нафтовий танкер наїхав на катер
01:30
ОК "Південь": ЗСУ знищили вузол зв'язку росіян на Херсонщині
00:39
Росіяни випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумщині
23:54
Цього тижня ЗСУ знищили вже 7 складів боєприпасів – Гуменюк
23:27
Більшість бійців готові до того, що втратили кінцівку: лікар-травматолог про пацієнтів військового госпіталю
23:13
фотоСупутник зафіксував пожежі біля ЗАЕС
22:52
США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ
22:36
Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи
Усі новини...