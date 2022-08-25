У Маріуполі пожежа, але окупанти нічого не роблять, щоб загасити полум'я – радник мера

Радник міського голови Маріуполя опублікуав відео пожежі у місті і запевняє, що окупаційна влада нічого не робить, щоб загасити полум’я.

Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Прямо зараз пожежа у Лівобережному районі продовжує розповсюджуватися. Вона охопила будинки маріупольців.

Бездіяльність колаборантів привела до того, що пожежа набула великих масштабів. МНС так званої "ДНР" не робить нічого, щоб загасити полум’я! Повна байдужість до мирних жителів. А тим часом площа пожежі збільшується.

Вцілілі квартири перетворюються на руїни і вже не через обстріл російських окупантів, а недбалість "руського миру".

Деталі: У міськраді повідомляють, що місто у диму через бездіяльність колаборантів.

Вогонь розповсюджується через те, що своєчасно не погасили пожежу на заводі "Сателіт" та у мікрорайоні "Східний".

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Попіл летить по всій окрузі. Крім того, ускладнює ситуацію сильний штормовий вітер, який заносить попіл у будинки без вікон, створюючи нові місця займання вогнем.

Нагадаємо: Маріуполь заблокований російськими військами з 1 березня.

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