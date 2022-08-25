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У Маріуполі пожежа, але окупанти нічого не роблять, щоб загасити полум'я – радник мера

Альона Мазуренко Четвер, 25 серпня 2022, 15:48
У Маріуполі пожежа, але окупанти нічого не роблять, щоб загасити полум'я – радник мера
скриншот

Радник міського голови Маріуполя опублікуав відео пожежі у місті і запевняє, що окупаційна влада нічого не робить, щоб загасити полум’я.

Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Прямо зараз пожежа у Лівобережному районі продовжує розповсюджуватися. Вона охопила будинки маріупольців.

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Бездіяльність колаборантів привела до того, що пожежа набула великих масштабів. МНС так званої "ДНР" не робить нічого, щоб загасити полум’я! Повна байдужість до мирних жителів. А тим часом площа пожежі збільшується.

Вцілілі квартири перетворюються на руїни і вже не через обстріл російських окупантів, а недбалість "руського миру".

Деталі: У міськраді повідомляють, що місто у диму через бездіяльність колаборантів.

ВІДЕО ДНЯ

Вогонь розповсюджується через те, що своєчасно не погасили пожежу на заводі "Сателіт" та у мікрорайоні "Східний".

Попіл летить по всій окрузі. Крім того, ускладнює ситуацію сильний штормовий вітер, який заносить попіл у будинки без вікон, створюючи нові місця займання вогнем.

Нагадаємо: Маріуполь заблокований російськими військами з 1 березня.

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Теми: Маріупольпожежаокупаціявійна
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