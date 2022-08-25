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В Мариуполе пожар, но оккупанты ничего не делают, чтобы его потушить – советник мэра

Алена МазуренкоЧетверг, 25 августа 2022, 15:48
В Мариуполе пожар, но оккупанты ничего не делают, чтобы его потушить – советник мэра
скриншот

Советник городского головы Мариуполя опубликовал видео пожара в городе и уверяет, что оккупационные власти ничего не делают, чтобы потушить пламя. 

Источник: советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Прямо сейчас пожар в Левобережном районе продолжает распространяться. Он охватил дома мариупольцев.

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Бездействие коллаборантов привело к тому, что пожар приобрел большие масштабы. МЧС так называемой "ДНР" не делает ничего, чтобы потушить пламя! Полное безразличие к мирным жителям. Тем временем площадь пожара увеличивается.

Уцелевшие квартиры превращаются в руины и уже не из-за обстрела российских оккупантов, а небрежность "русского мира".

Детали: В горсовете сообщают, что город в дыму из-за бездействия коллаборантов.

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Огонь распространяется из-за того, что своевременно не потушили пожар на заводе Сателлит и в микрорайоне Восточный.

Пепел летит по всей округе. Кроме того, усугубляет ситуацию сильный штормовой ветер, который заносит пепел в дома без окон, создавая новые места возгорания.

Напомним: Мариуполь заблокирован российскими войсками с 1 марта.

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Темы: Мариупольпожароккупациявойна
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