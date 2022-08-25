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РФ втратила в Україні 80 тисяч загиблими, пораненими й дезертирами – міністр оборони Британії

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 17:11
МІНІСТР ОБОРОНИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ БЕН ВОЛЛЕС. ФОТО GETTYIMAGES

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що загальні втрати Росії у війні з Україною становлять понад 80 тисяч людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard, таку заяву Воллес зробив в етері радіо BBC у середу.

"Ми загалом вважаємо, що з огляду на певні спостереження втрати Росії становлять понад 80 тисяч її збройних сил, якщо рахувати разом убитих, поранених і дезертирів. Це 80 тисяч за шість місяців – на противагу 15 тисячам за десять років в Афганістані", – зазначив він.

Воллес додав, що просування Росії в Україні на сьогодні можна виміряти "не в кілометрах, а в метрах на тиждень".

"Гадаю, ми перебуваємо в тій точці, коли Росія в дуже непевному становищі", – наголосив британський міністр оборони.

Раніше заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль у понеділок заявив, що Росія втратила близько 70-80 тисяч військових убитими й скаліченими в ході війни проти України.

У середині липня стала відома оцінка британських військових, згідно з якою Росія втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил – це 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені у війні, мінус майже 1700 російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин.

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За даними Генерального штабу Збройних Сил України, загальні втрати російських військ в Україні станом на четвер становлять близько 45 850 військовослужбовців.

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Теми: РосіявійнаВелика Британія
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