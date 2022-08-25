РФ потеряла в Украине 80 тысяч погибшими, ранеными и дезертирами – министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что общие потери России в войне с Украиной составляют более 80 тысяч человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard, такое заявление Уоллес сделал в эфире радио BBC в среду.

"Мы в целом считаем, что, учитывая определенные наблюдения, потери России составляют более 80 тысяч ее вооруженных сил, если считать вместе убитых, раненых и дезертиров. Это 80 тысяч за шесть месяцев - в противовес 15 тысячам за десять лет в Афганистане", - отметил он.

Уоллес добавил, что продвижение России в Украине на сегодняшний день можно измерить "не в километрах, а в метрах в неделю".

"Думаю, мы находимся в той точке, когда Россия в очень неопределенном положении", - подчеркнул британский министр обороны.

Ранее заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявил, что Россия потеряла около 70-80 тысяч военных убитыми и искалеченными в ходе войны против Украины.

В середине июля стала известна оценка британских военных, согласно которой Россия потеряла более 30% наступательного потенциала наземных сил – это 50 тысяч российских солдат, погибших или раненых в войне, минус почти 1700 российских танков и почти 4 тысячи боевых бронированных машин.

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По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общие потери российских войск в Украине по состоянию на четверг составляют около 45 850 военнослужащих.