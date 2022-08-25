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Топчиновниця ООН у Дніпрі прирівняла Україну до Росії в контексті удару по Чаплиному

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 18:28
Топчиновниця ООН у Дніпрі прирівняла Україну до Росії в контексті удару по Чаплиному
наслідки удару по Чаплиному, фото З FACEBOOK АНАТОЛІЯ ШТЕФАНА

Гуманітарний координатор ООН по Україні Деніз Браун після ракетного удару Росії по залізничній станції в Дніпропетровській області, в результаті якого загинули 25 людей, закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві чиновниці, яка 25 серпня перебуває з візитом у Дніпрі.

"Я справді шокована ударами, які вчора вбили та завдали поранень мирним жителям поблизу залізничної станції в Чаплиному, що в центральній Україні. Діти були вбиті під час цієї атаки, і вони загинули в місцях, які мали бути безпечними, у своїх будинках або під час подорожі зі своїми родинами. Так, вони повинні були бути в безпеці, а вони не були" - заявила Браун.

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Вона також згадала про інтенсивні російські обстріли Зеленодольська та Нікополя в останні дні.

"Усі сторони без винятку повинні поважати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом і постійно піклуватися про збереження цивільних осіб та цивільної інфраструктури, щоб вони були захищені, їхні будинки збережені, а основні послуги продовжували надаватися" - йдеться у заяві.

Слід зазначити, що заява Деніз Браун фактично прирівнює Україну до Росії і певною мірою нагадує скандальний звіт правозахисної організації Amnesty International , яка 4 серпня заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

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В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є нічим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.

Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський у дистанційному виступі на засіданні Ради безпеки ООН наголосив, що організацію можна розпускати, якщо вона виявиться неспроможною зупинити війну і воєнні злочини, що скоюються в Україні.

Теми: ООНвійнаРосіяДніпро
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