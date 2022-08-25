Топ-чиновница ООН в Днепре приравняла Украину к России в контексте удара по Чаплино

Гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун после ракетного удара России по железнодорожной станции в Днепропетровской области, в результате которого погибли 25 человек, призвала "все стороны" соблюдать международное право.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении чиновницы, которая 25 августа находится с визитом в Днепре.

"Я действительно шокирована ударами, которые вчера убили и нанесли ранения мирным жителям вблизи железнодорожной станции в Чаплино, что в центральной Украине. Дети были убиты во время этой атаки, и они погибли в безопасных местах, в своих домах или во время путешествия со своими семьями. Да, они должны были быть в безопасности, а они не были" - заявила Браун.

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Она также упомянула об интенсивных российских обстрелах Зеленодольска и Никополя в последние дни.

"Все стороны без исключения должны уважать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и постоянно заботиться о сохранении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, чтобы они были защищены, их дома сохранены, а основные услуги продолжали предоставляться", - говорится в заявлении.

Следует отметить, что заявление Дениз Браун фактически приравнивает Украину к России и в определенной степени напоминает скандальный отчет правозащитной организации Amnesty International, которая 4 августа заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах. и больницах.

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В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.

Президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский в дистанционном выступлении на заседании Совета безопасности ООН подчеркнул, что организацию можно распускать, если она окажется неспособной остановить совершаемые в Украине военные преступления.