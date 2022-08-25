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США: Дії РФ на ЗАЕС створюють серйозний ризик ядерного інциденту

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 20:29
Бонні Дженкінс, фото AFP via Getty Images

Високопоставлена чиновниця Державного департаменту США в четвер попередила, що дії Росії на Запорізькій атомній електростанції підвищують ризик можливого викиду радіації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Росія створила серйозний ризик ядерного інциденту, небезпечного викиду радіації, який може загрожувати не лише людям і навколишньому середовищу України, а й вплинути на сусідні країни та все міжнародне співтовариство", – заявила заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс.

Дженкінс знову закликала Росію припинити військову діяльність навколо АЕС. Вона також наголосила на важливості того, щоб Міжнародне агентство з атомної енергії могло відвідати та проінспектувати об’єкт. Вона не надала жодних подробиць цього візиту, який глава агентства в четвер назвав "неминучим".

Дженкінс повідомила журналістам під час брифінгу, що не може підтвердити повідомлення про те, що станцію відключили від мережі, але сказала, що "ми дуже стурбовані відключенням будь-якої іншої електростанції; ми дуже стурбовані будь-якою діяльністю, яка відбувається, особливо через те, що ми не маємо адекватного доступу, щоб побачити, що насправді відбувається і який може бути негайний вплив того, що там відбувається".

Дженкінс не сказала, чи велися дискусії про те, як пом'якшити потенційну ядерну катастрофу.

"Очевидно, що є визнання можливої ​​проблеми. Ми всі стурбовані можливим ядерним інцидентом. Ми всі стурбовані можливим витоком радіації через безвідповідальні дії Росії. Тому я б просто сказала, що ми всі це усвідомлюємо, і ми це враховуємо", – заявила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, у четвер 25 серпня внаслідок дій окупантів вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

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Теми: СШАЗАЕСРосія
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