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США: Действия РФ на ЗАЭС создают серьезный риск ядерного инцидента

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 20:29
Бонни Дженкинс, фото AFP via Getty Images

Высокопоставленная чиновница Государственного департамента США в четверг предупредила, что действия России на Запорожской атомной электростанции повышают риск возможного выброса радиации.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает CNN.

"Россия создала серьезный риск ядерного инцидента, опасного выброса радиации, который может угрожать не только людям и окружающей среде Украины, но и повлиять на соседние страны и все международное сообщество", - заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Дженкинс снова призвала Россию прекратить военную деятельность вокруг АЭС. Она также отметила важность того, чтобы Международное агентство по атомной энергии могло посетить и проинспектировать объект. Она не предоставила никаких подробностей этого визита, который глава агентства в четверг назвал "неизбежным".

Дженкинс сообщила журналистам во время брифинга, что не может подтвердить сообщение о том, что станцию ​​отключили от сети, но сказала, что "мы очень озабочены отключением любой другой электростанции; мы очень обеспокоены какой-либо деятельностью, которая происходит, особенно потому, что у нас нет адекватного доступа, чтобы увидеть, что на самом деле происходит и какое может быть немедленное влияние происходящего".

Дженкинс не сказала, велись ли дискуссии о том, как смягчить потенциальную ядерную катастрофу.

"Очевидно, что есть признание возможной проблемы. Мы все озабочены возможным ядерным инцидентом. Мы все озабочены возможной утечкой радиации из-за безответственных действий России. Поэтому я просто сказала бы, что мы все это осознаем, и мы это учитываем", – заявила она.

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Как сообщалось, в четверг 25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

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Темы: СШАЗАЭСРосcия
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