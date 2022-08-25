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Ліга чемпіонів: "Шахтар" отримав суперників у групі

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 серпня 2022, 21:04
Ліга чемпіонів: Шахтар отримав суперників у групі
Фото: ФК "Шахтар"

За результатами жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє з "Реалом", "Лейпцигом" та "Селтіком".

Джерело: "Суспільне.Спорт"

Деталі: В Стамбул відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2022/23. 32 команди, які пройшли до цієї стадії, були поділені на вісім груп, у кожній по чотири клуби.

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Своїх суперників по груповій стадії Ліги чемпіонів мав отримати і представник України - "Шахтар". Донецька команда завдяки фінішу на першому місці в УПЛ за підсумками сезону 2021/22, а також відстороненню російських клубів з єврокубків, отримала пряму перепустку до групового етапу турніру.

Перед жеребкуванням усі команди, зокрема й "Шахтар", були розподілені по окремим кошиками. Донецька команда потрапила до третього кошика.

 

У підсумку "Шахтар" потрапив до групи F - до "Реала", "Лейпцига" та "Селтіком". Із іспанським клубом "Гірники" грали у двох попередніх розіграшах групової стадії.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 23 серпня київське "Динамо" з рахунком 0:3 програло португальській "Бенфіці" у другому матчі кваліфікації плей-оф Ліги чемпіонів і вилетіло з Ліги чемпіонів.

Теми: Шахтарфутбол
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