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Лига чемпионов: "Шахтер" получил соперников по группе

Станислав ПогориловЧетверг, 25 августа 2022, 21:04
Фото: ФК "Шахтер"

По результатам жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".

Источник: "Суспільне.Спорт"

Детали: В Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23. 32 команды, прошедшие до этой стадии, были поделены на восемь групп, в каждой по четыре клуба.

Своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов должен был получить и представитель Украины - "Шахтер". Донецкая команда благодаря финишу на первом месте в УПЛ по итогам сезона 2021/22, а также отстранению российских клубов по еврокубкам, получила прямой пропуск в групповой этап турнира.

Перед жеребьевкой все команды, в том числе "Шахтер", были распределены по отдельным корзинам. Донецкая команда попала в третью корзину.

 

В итоге "Шахтер" попал в группу F - в "Реал", "Лейпциг" и "Селтик". С испанским клубом "Горняки" играли в двух предварительных розыгрышах групповой стадии.

Что прешдествовало: 23 августа киевское "Динамо" со счетом 0:3 проиграло португальской "Бенфике" во втором матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов и вылетело из Лиги чемпионов.

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Темы: Шахтерфутбол
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