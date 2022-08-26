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Росіяни випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумщині

Анастасія КалатурП'ятниця, 26 серпня 2022, 00:39
ФОТО: ДМИТРО ЖИВИЦЬКИЙ

Росіяни за добу обстріляли три райони Сумщини, випустивши понад 100 різних боєприпасів.

Джерело: голова ОВА Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: Зазначається, що під вогнем ворога були території:

  • Шалигинської, Середино-Будської громад Шосткинського району (тут росіяни використовували запалювальні боєприпаси);
  • Хотінської, Білопільської громад Сумського району;
  • Великописарівської громади Охтирського району.

Зазначається, що у Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та згоріло заготоване сіно.

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Теми: Сумська областьвійна
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