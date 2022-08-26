Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумщині

Анастасія КалатурП'ятниця, 26 серпня 2022, 00:39
Росіяни випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумщині
ФОТО: ДМИТРО ЖИВИЦЬКИЙ

Росіяни за добу обстріляли три райони Сумщини, випустивши понад 100 різних боєприпасів.

Джерело: голова ОВА Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: Зазначається, що під вогнем ворога були території:

Реклама:
  • Шалигинської, Середино-Будської громад Шосткинського району (тут росіяни використовували запалювальні боєприпаси);
  • Хотінської, Білопільської громад Сумського району;
  • Великописарівської громади Охтирського району.

Зазначається, що у Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та згоріло заготоване сіно.

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Сумська область
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Останні новини
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
Усі новини...
Реклама: