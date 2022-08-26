Россияне выпустили более 100 разных боеприпасов по Сумщине

Россияне в сутки обстреляли три района Сумщины, выпустив более 100 различных боеприпасов.

Источник: глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: Под огнем врага были территории:

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Шалыгинской, Середино-Будской громад Шосткинского района (здесь россияне использовали зажигательные боеприпасы);

Хотинской, Белопольской громад Сумского района;

Великописаревской громады Ахтырского района.

Отмечается, что в Великописаревской громаде сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и сгорело заготовленное сено.