Россияне выпустили более 100 разных боеприпасов по Сумщине
Пятница, 26 августа 2022, 00:39
Россияне в сутки обстреляли три района Сумщины, выпустив более 100 различных боеприпасов.
Источник: глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий
Детали: Под огнем врага были территории:
- Шалыгинской, Середино-Будской громад Шосткинского района (здесь россияне использовали зажигательные боеприпасы);
- Хотинской, Белопольской громад Сумского района;
- Великописаревской громады Ахтырского района.
Отмечается, что в Великописаревской громаде сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и сгорело заготовленное сено.
ВИДЕО ДНЯ