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ОК "Південь": ЗСУ знищили вузол зв'язку росіян на Херсонщині

Анастасія КалатурП'ятниця, 26 серпня 2022, 01:30
ОК Південь: ЗСУ знищили вузол зв'язку росіян на Херсонщині
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили ворожий вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та склад боєприпасів в Нововоскресенському (Херсонська область).

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Як повідомляється, ЗСУ завдали ударів   по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

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Зазначається, що також ліквідовані 20 росіян та дві одиниці автотехніки.

Наша авіація завдала ударів по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, та по ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.

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Теми: війнаРосіяХерсонська область
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