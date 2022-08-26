ОК "Південь": ЗСУ знищили вузол зв'язку росіян на Херсонщині

ЗСУ знищили ворожий вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та склад боєприпасів в Нововоскресенському (Херсонська область).

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Як повідомляється, ЗСУ завдали ударів по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

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Зазначається, що також ліквідовані 20 росіян та дві одиниці автотехніки.

Наша авіація завдала ударів по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, та по ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.