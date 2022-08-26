ОК "Юг": ВСУ уничтожили узел связи россиян в Херсонской области

ВСУ уничтожили вражеский узел связи 98 парашютно-десантного полка в Дудчанах и склад боеприпасов в Нововоскресенском (Херсонская область).

Источник: ОК "Юг"

Детали: Как сообщается, ВСУ нанесли удары по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкаловом.

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Отмечается, что также ликвидированы 20 россиян и две единицы автотехники.

Наша авиация нанесла удары по районам сосредоточения подразделений и складу боеприпасов в Архангельском и Бурхановке и по ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.