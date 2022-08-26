ОК "Юг": ВСУ уничтожили узел связи россиян в Херсонской области
Пятница, 26 августа 2022, 01:30
ВСУ уничтожили вражеский узел связи 98 парашютно-десантного полка в Дудчанах и склад боеприпасов в Нововоскресенском (Херсонская область).
Источник: ОК "Юг"
Детали: Как сообщается, ВСУ нанесли удары по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкаловом.
Отмечается, что также ликвидированы 20 россиян и две единицы автотехники.
Наша авиация нанесла удары по районам сосредоточения подразделений и складу боеприпасов в Архангельском и Бурхановке и по ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.