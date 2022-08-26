ISW: Навряд Путін незабаром оголосить масову мобілізацію

Указ президента Росії Володимира Путіна про збільшення армії до 2 мільйонів вказує на те, що Путін навряд чи найближчим часом віддасть наказ про масову мобілізацію.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Дослівно: "Оголошення про відносно скромне (але, ймовірно, все ще недосяжне) цільове збільшення кінцевої чисельності переконливо свідчить про те, що Путін, як і раніше, сповнений рішучості уникнути повної мобілізації".

Деталі: ISW зазначає, що Кремль навряд чи зможе досягти кінцевої чисельності понад 1 150 000 солдатів, як це передбачено указом. Історично російські збройні сили не досягали поставленої мети за кінцевою чисельністю. Наприклад, у 2022 році до повномасштабного вторгнення в російській армії налічувалося лише близько 850 тисяч військовослужбовців - значно менше від номінальної кінцевої чисельності в понад мільйон осіб.

Росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року, який має залучити близько 130 тисяч осіб, щоб поповнити російські втрати, які обчислюються десятками тисяч убитими та тяжко пораненими. Кремль може використовувати додаткову кінцеву чисельність для формального включення до складу російських збройних сил "ЛДНР" та/або нових російських добровольчих підрозділів, які формально не входять до складу російських збройних сил. Чисте збільшення бойової моці Росії у всякому разі буде дуже невеликим.

Чисті навчальні можливості Росії, ймовірно, знизилися з 24 лютого, оскільки Кремль направив навчальні підрозділи для участі у бойових діях в Україні, і ці навчальні підрозділи, як повідомляється, зазнали втрат.

Нагадаємо: Путін підписав указ, згідно з яким штатну чисельність ЗС Росії буде збільшено на 137 тисяч - до 2,04 мільйона осіб, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців. Указ набирає чинності з 1 січня 2023 року.