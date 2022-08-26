Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Навряд Путін незабаром оголосить масову мобілізацію

Анастасія КалатурП'ятниця, 26 серпня 2022, 05:34
ФОТО: GETTY

Указ президента Росії Володимира Путіна про збільшення армії до 2 мільйонів  вказує на те, що Путін навряд чи найближчим часом віддасть наказ про масову мобілізацію.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Дослівно: "Оголошення про відносно скромне (але, ймовірно, все ще недосяжне) цільове збільшення кінцевої чисельності переконливо свідчить про те, що Путін, як і раніше, сповнений рішучості уникнути повної мобілізації".

Деталі: ISW зазначає, що Кремль навряд чи зможе досягти кінцевої чисельності понад 1 150 000 солдатів, як це передбачено указом. Історично російські збройні сили не досягали поставленої мети за кінцевою чисельністю. Наприклад, у 2022 році до повномасштабного вторгнення в російській армії налічувалося лише  близько 850 тисяч військовослужбовців - значно менше від номінальної кінцевої чисельності в понад мільйон осіб.

Росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року, який має залучити близько 130 тисяч осіб, щоб поповнити російські втрати, які обчислюються десятками тисяч убитими та тяжко пораненими.   Кремль може використовувати додаткову кінцеву чисельність для формального включення до складу російських збройних сил "ЛДНР" та/або нових російських добровольчих підрозділів, які формально не входять до складу російських збройних сил. Чисте збільшення бойової моці Росії у всякому разі буде дуже невеликим.

Чисті навчальні можливості Росії, ймовірно, знизилися з 24 лютого, оскільки Кремль направив навчальні підрозділи для участі у бойових діях в Україні, і ці навчальні підрозділи, як повідомляється, зазнали втрат.

Нагадаємо:  Путін підписав указ, згідно з яким штатну чисельність ЗС Росії буде збільшено на 137 тисяч - до 2,04 мільйона осіб,   у тому числі 1 150 628 військовослужбовців.  Указ набирає чинності з 1 січня 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Путінвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоЛитва закупить для України 37 дронів-камікадзе

Верещук назвала області, де планують обов’язкову евакуацію

Кадиров отримав статус підозрюваного в Україні

Виробник Bayraktar не продаватиме свої безпілотники РФ: "Не може бути й мови"

ЗАЕС знову виробляє електроенергію для потреб України

відео У Херсоні чутно вибухи, анонімні канали публікують відео ударів по мосту

Усі новини...

Підтримати "Українську правду" тепер можна на платформі Patreon

Зведення Генштабу: Росіяни намагалися наступати на Бахмутському напрямку
Розвідка Британії: РФ сповільнила наступ не через турботу про цивільних, а через свої невдачі
Росіяни обстріляли Миколаїв, Чернігівську, Сумську й Харківську області – ОВА
Захисники вже знищили понад 46 тисяч окупантів
Останні новини
18:32
Дніпропетровщина: росіяни поранили жінку, є руйнування
18:29
Окупанти намагаються відновити наступ на Слов’янському напрямку – Генштаб
18:28
Російські компанії збільшили прибутки на чверть, незважаючи на санкції
18:22
Захворюваність на COVID-19 в Україні поступово зростає – Кузін
18:19
Хакери виставили на продаж секретні військові документи, НАТО проводить оцінку – ЗМІ
18:15
Із Росії пішов ще один іноземний виробник чаю
18:03
фотоНардепа Бойка помітили у Чехії: кажуть, на лікуванні
17:56
Французька TotalEnergies після критики заявила про продаж частки у спільному з росіянами підприємстві
17:48
Міністри ЄС проведуть екстрену зустріч через "енергетичну війну" з Росією
17:45
Україна звернулась до ЮНЕСКО щодо дітей в окупації: їх там гноблять
Усі новини...