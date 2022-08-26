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ISW: Вряд ли Путин скоро объявит массовую мобилизацию

Анастасия КалатурПятница, 26 августа 2022, 05:34
ФОТО: GETTY

Указ президента России Владимира Путина об увеличении армии до 2 миллионов  указывает на то, что Путин вряд ли в ближайшее время отдаст приказ о массовой мобилизации.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Дословно: "Объявление об относительно скромном (но, вероятно, все еще недосягаемом) целевом увеличении конечной численности убедительно свидетельствует о том, что Путин по-прежнему полон решимости избежать полной мобилизации".

Детали: ISW отмечает, что Кремль вряд ли сможет добиться конечной численности более 1 150 000 солдат, как это предусмотрено указом. Исторически российские вооруженные силы не достигали поставленных целей по конечной численности. Например, в 2022 году до полномасштабного вторжения в российской армии насчитывалось лишь около 850 тысяч военнослужащих - значительно меньше номинальной конечной численности в более миллион  человек.

Россия может использовать осенний призыв в октябре 2022 года, который должен привлечь около 130 тысяч человек, чтобы восполнить российские потери, которые исчисляются десятками тысяч убитыми и тяжело ранеными.  Кремль может использовать дополнительную конечную численность для формального включения в состав российских вооруженных сил "ЛДНР" и/или новых российских добровольческих подразделений, формально не входящих в состав российских вооруженных сил. Чистое увеличение боевой мощи России во всяком случае будет очень небольшим.

Чистые учебные возможности России, вероятно, снизились с 24 февраля, поскольку Кремль направил учебные подразделения для участия в боевых действиях в Украине, и эти учебные подразделения, как сообщается, понесли потери.

Напомним: Путин подписал указ, согласно которому штатная численность ВС России будет увеличена на 137 тысяч - до 2,04 миллиона человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Указ вступает в силу 1 января 2023 года.

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Темы: Путинвойна
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