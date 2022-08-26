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Росіяни 9 разів обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" та "Ураганів"

Ірина БалачукП'ятниця, 26 серпня 2022, 08:47
ФОТО З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Упродовж минулої ночі російські окупанти дев’ять разів обстрілювали Дніпропетровську область – від ворожого вогню потерпали Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч – з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені". 

 
Фото з Telegram резнІченка

Деталі: У Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів  з "Градів", у Червоногригорівську – 10 снарядів з важкої артилерії, але минулося без руйнувань та постраждалих.

У Синельниківському районі вночі був ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. 

 
Фото з Telegram резнІченка

У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.

Вілкул додав, що у Криворізькому районі пізно ввечері 25 серпня окупанти обстріляли із РСЗВ "Ураган" с. Мар'янське Апостолівської громади – без втрат. Під ранок росіяни вдарили "Ураганами" по відкритій території м. Зеленодольськ – також без втрат, інформація про руйнування уточнюється. 

 
Фото з Telegram резнІченка

У Нікопольському районі було два обстріли зі ствольної артилерії (всього 14 пострілів) території м. Нікополь. Внаслідок обстрілу виникла пожежа господарської споруди на площі 18м кв, пожежа ліквідована. Пошкоджено 9 приватних житлових будинків та 9 господарських споруд, лінія електропередачі, у результаті чого місто частково лишилося без світла.

Росіяни двічі обстріляли зі ствольної артилерії (всього 9 пострілів) Червоногригорівську громаду. Також стався обстріл із РСЗВ "Град" (10 пострілів) відкритої території поза с. Іллінка Марганецької громади. Без втрат.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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