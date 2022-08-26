Россияне 9 раз обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и "Ураганов"

За прошедшую ночь российские оккупанты девять раз обстреливали Днепропетровскую область – от вражеского огня страдали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь – из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе изуродованы с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 никопольчан без света. Электрики уже чинят сеть. Люди не пострадали".

Фото Из Telegram резнИченкО

Детали: В Марганецкую общину прилетели 5 снарядов из "Градов", в Красногригорьевскую – 10 снарядов из тяжелой артиллерии, но обошлось без разрушений и пострадавших.

В Синельниковском районе ночью был ракетный обстрел двух общин. В одной – разрушения на сельхозпредприятии, в другой – на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой.

Фото Из Telegram резнИченкО

В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской общинам. Есть разрушения, без пострадавших.

Вилкул добавил, что в Криворожском районе поздно вечером 25 августа оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" с. Марьянское Апостоловской общины – без потерь. Под утро россияне ударили "Ураганами" по открытой территории г. Зеленодольска – также без потерь, информация о разрушении уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Фото Из Telegram резнИченкО

В Никопольском районе было два обстрела из ствольной артиллерии (всего 14 выстрелов) территории г. Никополь. В результате обстрела возник пожар хозяйственного сооружения на площади 18м кв, пожар ликвидирован. Повреждены 9 частных жилых домов и 9 хозяйственных построек, линия электропередачи, в результате чего город частично остался без света.

Россияне дважды обстреляли из ствольной артиллерии (всего 9 выстрелов) Красногригорьевскую общину. Также был обстрел из РСЗО "Град" (10 выстрелов) открытой территории за с. Ильинка Марганецкой общины. Без потерь.