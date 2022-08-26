Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне 9 раз обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и "Ураганов"

Ирина БалачукПятница, 26 августа 2022, 08:47
Россияне 9 раз обстреляли Днепропетровщину из Градов и Ураганов
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

За прошедшую ночь российские оккупанты девять раз обстреливали Днепропетровскую область – от вражеского огня страдали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь – из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе изуродованы с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 никопольчан без света. Электрики уже чинят сеть. Люди не пострадали".

Реклама:
 
Фото Из Telegram резнИченкО

Детали: В Марганецкую общину прилетели 5 снарядов из "Градов", в Красногригорьевскую – 10 снарядов из тяжелой артиллерии, но обошлось без разрушений и пострадавших.

В Синельниковском районе ночью был ракетный обстрел двух общин. В одной – разрушения на сельхозпредприятии, в другой – на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. 

 
Фото Из Telegram резнИченкО

В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской общинам. Есть разрушения, без пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

Вилкул добавил, что в Криворожском районе поздно вечером 25 августа оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" с. Марьянское Апостоловской общины – без потерь. Под утро россияне ударили "Ураганами" по открытой территории г. Зеленодольска – также без потерь, информация о разрушении уточняется. 

 
Фото Из Telegram резнИченкО

В Никопольском районе было два обстрела из ствольной артиллерии (всего 14 выстрелов) территории г. Никополь. В результате обстрела возник пожар хозяйственного сооружения на площади 18м кв, пожар ликвидирован. Повреждены 9 частных жилых домов и 9 хозяйственных построек, линия электропередачи, в результате чего город частично остался без света.

Россияне дважды обстреляли из ствольной артиллерии (всего 9 выстрелов) Красногригорьевскую общину. Также был обстрел из РСЗО "Град" (10 выстрелов) открытой территории за с. Ильинка Марганецкой  общины. Без потерь.

Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
Все новости...
Реклама: