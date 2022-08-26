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У Сіверську були "прильоти", гучна ніч у Світлодарській громаді – голова Донецької ОВА

Олена РощінаП'ятниця, 26 серпня 2022, 09:03
Хіміко-механічний технікум у Слов'янську, фото з Telegram Павла Кириленка

За 25 серпня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини й поранили шістьох, у ніч на 26 серпня у Слов'янську та Миколаївці поцілили в навчальні заклади, у Сіверську ударом пошкодили 4 будинки.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "Цієї ночі найбільшу активність ворог виявляв у громадах Бахмутського та Краматорського районів.

У Сіверську вночі були прильоти – пошкоджено 4 будинки, у тому числі один зазнав прямого влучання. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо".

Деталі: У Соледарській громаді під обстрілами опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Міньківка та Васюківка. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Гучно минула ніч у Світлодарській громаді: під вогнем Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ. За попередньою інформацією, без постраждалих.

У Краматорському районі росіяни поцілили в два заклади освіти: в Хіміко-механічний технікум у Слов'янську та школу в Миколаївці. 

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Крім того, у Миколаївці обстрілами пошкоджено 5 житлових будинків.

У Костянтинівській громаді від обстрілу зайнялася пожежа за селом – вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги. 

Росіяни цілеспрямовано нищать інфраструктуру та випалюють угіддя, переконаний Кириленко.

Він також повідомив, що за 25 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Сіверську та Зеленопіллі. Ще 6 людей отримали поранення.

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Теми: Донецька областьвійнаСіверськ
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