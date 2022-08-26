У Сіверську були "прильоти", гучна ніч у Світлодарській громаді – голова Донецької ОВА
За 25 серпня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини й поранили шістьох, у ніч на 26 серпня у Слов'янську та Миколаївці поцілили в навчальні заклади, у Сіверську ударом пошкодили 4 будинки.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Пряма мова: "Цієї ночі найбільшу активність ворог виявляв у громадах Бахмутського та Краматорського районів.
У Сіверську вночі були прильоти – пошкоджено 4 будинки, у тому числі один зазнав прямого влучання. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо".
Деталі: У Соледарській громаді під обстрілами опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Міньківка та Васюківка. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Гучно минула ніч у Світлодарській громаді: під вогнем Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ. За попередньою інформацією, без постраждалих.
У Краматорському районі росіяни поцілили в два заклади освіти: в Хіміко-механічний технікум у Слов'янську та школу в Миколаївці.
Крім того, у Миколаївці обстрілами пошкоджено 5 житлових будинків.
У Костянтинівській громаді від обстрілу зайнялася пожежа за селом – вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.
Росіяни цілеспрямовано нищать інфраструктуру та випалюють угіддя, переконаний Кириленко.
Він також повідомив, що за 25 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Сіверську та Зеленопіллі. Ще 6 людей отримали поранення.