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В Северске были "прилеты", громкая ночь в Светлодарской общине – глава Донецкой ОВА

Елена РощинаПятница, 26 августа 2022, 09:03
Химико-механический техникум в Славянске, фото из Telegram Павла Кириленко

За 25 августа россияне убили двух мирных жителей Донбасса и ранили шестерых, в ночь на 26 августа в Славянске и Николаевке попали в учебные заведения, в Северске ударом повредили 4 дома.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "В эту ночь наибольшую активность враг проявлял в общинах Бахмутского и Краматорского районов.

В Северске ночью были прилеты – повреждены 4 дома, в том числе один получил прямое попадание. Информацию о пострадавших уточняем".

Детали: В Соледарской общине под обстрелами оказались Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Миньковка и Васюковка. Информация о пострадавших пока не поступала.

Громко прошла ночь в Светлодарской общине: под огнем Отрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск. По предварительной информации, без пострадавших.

В Краматорском районе россияне попали в два учебных заведения: в Химико-механический техникум в Славянске и в школу в Николаевке.

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Кроме того, в Николаевке обстрелами повреждены 5 жилых домов.

В Константиновской общине от обстрела разгорелся пожар за селом – выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы.

Россияне целенаправленно уничтожают инфраструктуру и выжигают угодья, уверен Кириленко.

Он также сообщил, что за 25 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Северске и Зеленополье. Еще 6 человек получили ранения.

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Темы: Донецкая областьвойнаСеверск
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