Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Луганщина: росіяни заманюють до шкіл грошима і мають проблеми з мобілізацією – Гайдай

Ірина БалачукП'ятниця, 26 серпня 2022, 09:38
Луганщина: росіяни заманюють до шкіл грошима і мають проблеми з мобілізацією – Гайдай
Наслідки російських обстрілів на Луганщині. ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

У Луганській області російські загарбники пропонують по 10 тисяч рублів батькам, які до 15 вересня віддадуть своїх дітей у захоплені окупантами школи, а також мають проблеми з примусовою мобілізацією на окупованій території.  

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "На окупованих територіях росіяни платять за відвідування школи. Щоправда, ці гроші можна отримати лише, якщо відправити дитину у школу до 15 вересня… Пізніше – навчаєшся вже безоплатно, як й в усьому світі. Однак із тих, хто залишився, не всі бажають навчатися за програмою ворога. Але 10 тисяч рублів при відсутності роботи відіграють свою роль".

Реклама:

Деталі: За словами голови ОВА, ці гроші – багатофункціональні, адже вони також стимулюють населення відвідати псевдореферендум, а це в свою чергу дозволить військовим виявити батьків, яких можна мобілізувати.

Гайдай додав, що 11-класники також "невдовзі стануть призовного віку".

За словами голови ОВА, проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів – люди не хочуть йти воювати, тому Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях. У лікарнях області багато поранених. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Наслідки російських обстрілів на Луганщині 
Фото з Telegram Гайдая 

За словами Гайдая, підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян – лінія фронту майже завмерла, ворог не має значних перемог майже два місяці.

За минулу ніч росіяни здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовували реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети.

Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів.

Але захисники неодноразово відбивали атаки ворога з чотирьох напрямків, підсумував Гайдай.

Теми: Луганська областьвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
Усі новини...
Реклама: