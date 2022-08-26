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Луганщина: росіяни заманюють до шкіл грошима і мають проблеми з мобілізацією – Гайдай

Ірина БалачукП'ятниця, 26 серпня 2022, 09:38
Наслідки російських обстрілів на Луганщині. ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

У Луганській області російські загарбники пропонують по 10 тисяч рублів батькам, які до 15 вересня віддадуть своїх дітей у захоплені окупантами школи, а також мають проблеми з примусовою мобілізацією на окупованій території.  

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "На окупованих територіях росіяни платять за відвідування школи. Щоправда, ці гроші можна отримати лише, якщо відправити дитину у школу до 15 вересня… Пізніше – навчаєшся вже безоплатно, як й в усьому світі. Однак із тих, хто залишився, не всі бажають навчатися за програмою ворога. Але 10 тисяч рублів при відсутності роботи відіграють свою роль".

Деталі: За словами голови ОВА, ці гроші – багатофункціональні, адже вони також стимулюють населення відвідати псевдореферендум, а це в свою чергу дозволить військовим виявити батьків, яких можна мобілізувати.

Гайдай додав, що 11-класники також "невдовзі стануть призовного віку".

За словами голови ОВА, проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів – люди не хочуть йти воювати, тому Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях. У лікарнях області багато поранених. 

 
Наслідки російських обстрілів на Луганщині 
Фото з Telegram Гайдая 

За словами Гайдая, підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян – лінія фронту майже завмерла, ворог не має значних перемог майже два місяці.

ВІДЕО ДНЯ

За минулу ніч росіяни здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовували реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети.

Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів.

Але захисники неодноразово відбивали атаки ворога з чотирьох напрямків, підсумував Гайдай.

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Теми: Луганська областьвійнаокупація
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