Луганщина: росіяни заманюють до шкіл грошима і мають проблеми з мобілізацією – Гайдай

У Луганській області російські загарбники пропонують по 10 тисяч рублів батькам, які до 15 вересня віддадуть своїх дітей у захоплені окупантами школи, а також мають проблеми з примусовою мобілізацією на окупованій території.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "На окупованих територіях росіяни платять за відвідування школи. Щоправда, ці гроші можна отримати лише, якщо відправити дитину у школу до 15 вересня… Пізніше – навчаєшся вже безоплатно, як й в усьому світі. Однак із тих, хто залишився, не всі бажають навчатися за програмою ворога. Але 10 тисяч рублів при відсутності роботи відіграють свою роль".

Деталі: За словами голови ОВА, ці гроші – багатофункціональні, адже вони також стимулюють населення відвідати псевдореферендум, а це в свою чергу дозволить військовим виявити батьків, яких можна мобілізувати.

Гайдай додав, що 11-класники також "невдовзі стануть призовного віку".

За словами голови ОВА, проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів – люди не хочуть йти воювати, тому Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях. У лікарнях області багато поранених.

Наслідки російських обстрілів на Луганщині Фото з Telegram Гайдая

За словами Гайдая, підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян – лінія фронту майже завмерла, ворог не має значних перемог майже два місяці.

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За минулу ніч росіяни здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовували реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети.

Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів.

Але захисники неодноразово відбивали атаки ворога з чотирьох напрямків, підсумував Гайдай.