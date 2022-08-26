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Луганщина: россияне заманивают в школы деньгами и имеют проблемы с мобилизацией – Гайдай

Ирина БалачукПятница, 26 августа 2022, 09:38
Луганщина: россияне заманивают в школы деньгами и имеют проблемы с мобилизацией – Гайдай
Последствия российских обстрелов в Луганской области. ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

В Луганской области российские захватчики предлагают по 10 тысяч рублей родителям, которые до 15 сентября отдадут своих детей в захваченные оккупантами школы, а также имеют проблемы с принудительной мобилизацией на оккупированной территории.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "На оккупированных территориях россияне платят за посещение школы. Правда, эти деньги можно получить только, если отправить ребенка в школу до 15 сентября… Позже – обучаешься уже бесплатно, как и во всем мире. Однако из оставшихся не все желают учиться по программе врага. Но 10 тысяч рублей при отсутствии работы играют свою роль".

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Детали: По словам главы ОВА, эти деньги многофункциональны, ведь они также стимулируют население посетить псевдореферендум, а это в свою очередь позволит военным обнаружить родителей, которых можно мобилизовать.

Гайдай добавил, что 11-классники тоже "вскоре станут призывного возраста".

По словам главы ОВА, проблемы с принудительной мобилизацией набирают обороты – люди не хотят идти воевать, поэтому Россия была вынуждена усилить деятельность ФСБ на оккупированных территориях. В больницах области много раненых. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Последствия российских обстрелов в Луганской области
ФОТО Из TELEGRAM ГАЙДАЯ

По словам Гайдая, поддержка Запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве россиян – линия фронта почти замерла, у врага нет значительных побед почти два месяца.

За минувшую ночь россияне совершили четыре обстрела из ствольной артиллерии, восемь раз применяли реактивные системы залпового огня, еще восемь – минометы.

В течение 25 августа возле четырех населенных пунктов россияне нанесли авиаудары.

Но защитники неоднократно отражали атаки врага на четырех направлениях, подытожил Гайдай.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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