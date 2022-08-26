ФСБ заявила про затримання українського "шпигуна" в Курську

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянина України, який мешкав у Курську, – спецслужба називає його агентом української розвідки.

Джерело: ТАСС і "РИА Новости"

Деталі: У будинку затриманого вилучили спеціальні технічні засоби, нібито передані йому українською спецслужбою.

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У комп'ютері та мобільному телефоні українця, як стверджує ФСБ, було виявлено літературу зі снайперської підготовки, виживання, партизанської війни, розвідувально-диверсійної діяльності та роботи спецслужб.

ФСБ підозрює його в причетності до збору та передачі відомостей про об'єкти Міноборони Росії. Порушено справу про шпигунство.