ФСБ заявила о задержании украинского "шпиона" в Курске

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданина Украины, который проживал в Курске, – спецслужба называет его агентом украинской разведки.

Источник: ТАСС и "РИА Новости"

Детали: В доме у задержанного изъяли специальные технические средства, якобы переданные ему украинской спецслужбой.

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В компьютере и мобильном телефоне украинца, как утверждает ФСБ, была обнаружена литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.

ФСБ подозревает его в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России. Возбуждено дело о шпионаже.