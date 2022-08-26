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ФСБ заявила о задержании украинского "шпиона" в Курске

Елена РощинаПятница, 26 августа 2022, 10:26
ФСБ заявила о задержании украинского шпиона в Курске
ФСБ, фото РИА Новости

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданина Украины, который проживал в Курске, – спецслужба называет его агентом украинской разведки.

Источник: ТАСС и "РИА Новости"  

Детали: В доме у задержанного изъяли специальные технические средства, якобы переданные ему украинской спецслужбой. 

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В компьютере и мобильном телефоне украинца, как утверждает ФСБ, была обнаружена литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.

ФСБ подозревает его в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России. Возбуждено дело о шпионаже.

Темы: РосcияФСБшпионажвойна
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