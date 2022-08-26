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Слідчі знайшли росіянина, який розстріляв у спину мирних мешканців під Києвом

"Українська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 10:59
Соковіков Микола, на службі в 5-й окремій гвардійськiй танковій Тацинській Червонознаменнiй бригаді, фото ОГП

Правоохоронці встановили особу росіянина, який у березні у спину розстріляв двох беззбройних цивільних під Києвом, щоб пограбувати підприємство. 

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора, текст підозри

Деталі: За даними слідства, в березні п’ятеро військовослужбовців Росії на автомобілі з літерою "V" та надписом "Танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства неподалік селища Мрія у Бучанському районі Київщини.

До окупантів вийшли власник та охоронець, які були без зброї. Росіяни переконались, що ці люди не становлять для них загрози та дозволили їм піти. Однак коли власник та охоронець відійшли на декілька метрів, окупанти відкрили вогонь у спину мирних мешканців. Цивільні померли на місці, отримавши щонайменше 12 вогнепальних поранень. Потім лейтенант та його спільник пограбували підприємство, завантажили награбоване в автівку і поїхали.

 

За інформацією слідства, злочин вчинив Соковіков Микола Сергійович, 1995 року народження, який є уродженцем Омська та прописаний у селищі Єловка в Бурятії. Він перебував на службі в 5-й окремій гвардійськiй танковій Тацинській Червонознаменнiй, ордена Суворова 2-го ступеня бригаді – військова частина № 46108 в місті Улан-Уде.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 КК України). 

 

Передісторія: В травні СNN отримали записи з камер відеоспотереження під Києвом, де російські солдати застрелили двох беззбройних мирних жителів, коли відступали у березні. 

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Теми: прокуратураОфіс генпрокурораРосіявійна
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