Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Слідчі знайшли росіянина, який розстріляв у спину мирних мешканців під Києвом

"Українська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 10:59
Слідчі знайшли росіянина, який розстріляв у спину мирних мешканців під Києвом
Соковіков Микола, на службі в 5-й окремій гвардійськiй танковій Тацинській Червонознаменнiй бригаді, фото ОГП

Правоохоронці встановили особу росіянина, який у березні у спину розстріляв двох беззбройних цивільних під Києвом, щоб пограбувати підприємство. 

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора, текст підозри

Деталі: За даними слідства, в березні п’ятеро військовослужбовців Росії на автомобілі з літерою "V" та надписом "Танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства неподалік селища Мрія у Бучанському районі Київщини.

Реклама:

До окупантів вийшли власник та охоронець, які були без зброї. Росіяни переконались, що ці люди не становлять для них загрози та дозволили їм піти. Однак коли власник та охоронець відійшли на декілька метрів, окупанти відкрили вогонь у спину мирних мешканців. Цивільні померли на місці, отримавши щонайменше 12 вогнепальних поранень. Потім лейтенант та його спільник пограбували підприємство, завантажили награбоване в автівку і поїхали.

 

За інформацією слідства, злочин вчинив Соковіков Микола Сергійович, 1995 року народження, який є уродженцем Омська та прописаний у селищі Єловка в Бурятії. Він перебував на службі в 5-й окремій гвардійськiй танковій Тацинській Червонознаменнiй, ордена Суворова 2-го ступеня бригаді – військова частина № 46108 в місті Улан-Уде.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 КК України). 

ВІДЕО ДНЯ
 

Передісторія: В травні СNN отримали записи з камер відеоспотереження під Києвом, де російські солдати застрелили двох беззбройних мирних жителів, коли відступали у березні. 

Теми: прокуратураОфіс генпрокурораРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
прокуратура
У Києві судимий за дезертирство розбещував 12-річну дівчинку - прокуратура
ОГП: Військовий командир на Львівщині змушував підлеглих будувати собі будинок
Військовий командир здав у ломбард радіостанції та квадрокоптери – прокуратура
Останні новини
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
Усі новини...
Реклама: