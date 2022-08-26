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Следователи нашли россиянина, расстрелявшего в спину мирных жителей под Киевом

"Украинская правда"Пятница, 26 августа 2022, 10:59
Соковиков Николай, на службе в 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной бригаде, фото ОГП

Правоохранители установили личность россиянина, который в марте в спину расстрелял двух безоружных гражданских под Киевом, чтобы ограбить предприятие.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, текст подозрения 

Детали: По данным следствия, в марте пятеро военнослужащих России на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали на предприятие неподалеку от поселка Мечта в Бучанском районе Киевщины. 

К оккупантам вышли владелец и охранник, которые были без оружия. Россияне убедились, что эти люди не представляют для них угроз и позволили им уйти. Однако когда владелец и охранник отошли на несколько метров, оккупанты открыли огонь в спину мирных жителей. Гражданские скончались на месте, получив по меньшей мере 12 огнестрельных ранений. Затем лейтенант и его сообщник ограбили предприятие, загрузили награбленное в автомобиль и уехали.

 

По информации следствия, преступление совершил Соковиков Николай Сергеевич, 1995 года рождения, который является уроженцем Омска и прописан в поселке Еловка в Бурятии. Он находился на службе в 5-й отдельной танковой гвардейской Тацинской Краснознаменной, ордена Суворова 2-й степени бригаде – воинская часть № 46108 в городе Улан-Уде.

При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры ему заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 428 УК Украины). 

 

Предыстория: В мае СNN получили записи с камер видеонаблюдения под Киевом, где российские солдаты застрелили двух безоружных мирных жителей, когда отступали в марте. 

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Темы: прокуратураОфис генпрокурораРосcиявойна
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